Рада одобрила новые полномочия АРМА для возврата коррупционных активов за рубежом

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (АРМА).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3304 в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, целью его принятия является создание действенного правового механизма возвращения в государство активов, полученных преступным путем и выведенных за границу.

С этой целью проектом предусматривается внести изменения в закон об АРМА, дополнив его новым разделом IV-1 "Представительство и защита прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах".

В частности, предложено установить, что АРМА "обеспечивает представительство и защита прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах по спорам и делам в отношении активов, которые прямо или косвенно происходят из территориальной юрисдикции Украины".

Для этого предлагается разрешить "привлечение государством к финансированию этого процесса так называемых судебных фондов (Litigation Funds), которые разрабатывают стратегию и тактику необходимых юридических механизмов, самостоятельно привлекают юридические компании в нужных иностранных юрисдикциях, а также инвестируют собственные средства в перспективные дела по возврату преступно полученных активов, а прибыль получают как долю от фактически возвращенных потерпевшему (в данном случае - государству) средств".