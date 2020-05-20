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Рада одобрила новые полномочия АРМА для возврата коррупционных активов за рубежом

Рада одобрила новые полномочия АРМА для возврата коррупционных активов за рубежом

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (АРМА).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3304 в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, целью его принятия является создание действенного правового механизма возвращения в государство активов, полученных преступным путем и выведенных за границу.

С этой целью проектом предусматривается внести изменения в закон об АРМА, дополнив его новым разделом IV-1 "Представительство и защита прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах".

В частности, предложено установить, что АРМА "обеспечивает представительство и защита прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах по спорам и делам в отношении активов, которые прямо или косвенно происходят из территориальной юрисдикции Украины".

Для этого предлагается разрешить "привлечение государством к финансированию этого процесса так называемых судебных фондов (Litigation Funds), которые разрабатывают стратегию и тактику необходимых юридических механизмов, самостоятельно привлекают юридические компании в нужных иностранных юрисдикциях, а также инвестируют собственные средства в перспективные дела по возврату преступно полученных активов, а прибыль получают как долю от фактически возвращенных потерпевшему (в данном случае - государству) средств".

Автор: 

ВР (2863) законопроєкт (1667) корупція (469) парламент (1948) АРМА (424)


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