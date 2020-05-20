Импорт нефтепродуктов через порты вырос в 3,3 раза, – АМПУ

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты за период января-апреля 2020 года увеличился в 3,3 раза, до 356,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (107 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Лидером по объему импорта остается "Одесса" - за четыре месяца поставки через этот порт выросли в 4,3 раза, до 142,5 тыс. тонн. На втором месте порт "Николаев" - 106,3 тыс. тонн, что почти в 8 раз превышает объем поставок за аналогичные четыре месяца прошлого года (13,5 тыс. тонн).

Порт "Пивденный" за четыре месяца принял 102 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает объем поставок января-апреля 2019 года (46 тыс. тонн).

Также поставки нефтепродуктов - метанола - осуществлялись через порт "Черноморск". За четыре месяца импорт через этот порт составил 5,6 тыс. тонн.

Отдельно в апреле 2020 года импорт через порты составил 117 тыс. тонн. В прошедшем месяце лидером по объему импорта стал порт "Пивденный", приняв 44 тыс. тонн. В "Николаев" поступило 36 тыс. тонн, в "Одессу" - 33 тыс. тонн. Еще 3 тыс. тонн разгружено в "Черноморске".

В первом квартале 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 239,8 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 2,7 раза превышает объем поставок за аналогичный период 2019 года (87,6 тыс. тонн).

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.