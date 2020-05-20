Рада готова разрешить взламывать квартиры без решения суда из-за долгов за коммуналку
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2458 в первом чтении проголосовали 239 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, проект документа призван урегулировать вопросы переходного периода в связи с введением в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах" с 1 мая 2019 года и необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.
Среди прочего, законопроектом предлагается внести изменения в ч. 4 ст. 29 закона "О жилищно-коммунальных услугах", предусмотрев возможность доступа к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца (пользователя) (несанкционированный доступ) для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги.
Также устанавливается, что "несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя".
Ранее возможность несанкционированного доступа в жилье была предусмотрена только в неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей или имущества, в случае аварии. Теперь проникновение в жилье без согласния собственника также предложено разрешить "для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги".
Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах отмечает, что предложение о возможности несанкционированного доступа к жилью противоречит ст. 30 Конституции относительно неприкосновенности жилища. Кроме того, положение не согласуется также ч. 1 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Кроме того, законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов местного самоуправления вопросы принятия решения о начале и окончании отопительного периода.
Также предусмотрена возможность включения в состав услуги по управлению многоквартирным домом "других работ (услуг), согласованных сторонами договора". По мнению ГНЭУ, это закладывает риск потенциальных конфликтов между управляющим многоквартирного дома и его совладельцами.
Законопроект также предусматривает ряд нововведений при установлении тарифов на управление многоквартирным домом, а также установить, что тарифы на отопление должны учитывать себестоимость тепловой энергии и обеспечивать рентабельность предприятия.
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А если ты не платишь наперед, возражаешь против начисленных задолженностей и одновременно ничего не делаешь для того чтобы изменить ситуацию, то кто же из нас дурак?
На счет соли... Если ты хочешь сесть - я тебя отговаривать не стану. Как по мне, чем больше гомососов прочувствует прелести СИЗО тем лучше.
Еще раз для гомососно озабоченных: я не обязан и не собираюсь платить наперед, или за какое-то выдуманное расчетное потребление. А если ты идиот, то можешь платить наперед, хоть за год, это твои проблемы.
Именно зеленых! Да тебя можно теперь садить за нарушение валютного законодательства! Фантазёр хренов
Складывается ощущение что его избирали не ради изменения в стране а в надежде на субсидии, льготы, пособия, бесплатную медицину и прочие фантазии пролов о коммунизме.
Или зарплаты как в Америке, а коммуналку не платить как в СССР?
Зарплаты, как в Америке - уже сегодня, ну а коммуналку как в Америке - лет через десять, как новые евробляхи на американскую зарплату купим!
есть не платят годами
ждут момента /резкое понижения курса грн /
случайный долг командировка, болезнь
месячная потери работы
есть просто злостные неплательщики
ламать дверь без решения суда
первый кто войдёт будет. на небесах