Рада готова разрешить взламывать квартиры без решения суда из-за долгов за коммуналку

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2458 в первом чтении проголосовали 239 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, проект документа призван урегулировать вопросы переходного периода в связи с введением в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах" с 1 мая 2019 года и необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

Среди прочего, законопроектом предлагается внести изменения в ч. 4 ст. 29 закона "О жилищно-коммунальных услугах", предусмотрев возможность доступа к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца (пользователя) (несанкционированный доступ) для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги.

Также устанавливается, что "несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя".

Ранее возможность несанкционированного доступа в жилье была предусмотрена только в неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей или имущества, в случае аварии. Теперь проникновение в жилье без согласния собственника также предложено разрешить "для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги".

Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах отмечает, что предложение о возможности несанкционированного доступа к жилью противоречит ст. 30 Конституции относительно неприкосновенности жилища. Кроме того, положение не согласуется также ч. 1 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов местного самоуправления вопросы принятия решения о начале и окончании отопительного периода.

Также предусмотрена возможность включения в состав услуги по управлению многоквартирным домом "других работ (услуг), согласованных сторонами договора". По мнению ГНЭУ, это закладывает риск потенциальных конфликтов между управляющим многоквартирного дома и его совладельцами.

Законопроект также предусматривает ряд нововведений при установлении тарифов на управление многоквартирным домом, а также установить, что тарифы на отопление должны учитывать себестоимость тепловой энергии и обеспечивать рентабельность предприятия.