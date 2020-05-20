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Рада готова разрешить взламывать квартиры без решения суда из-за долгов за коммуналку

Рада готова разрешить взламывать квартиры без решения суда из-за долгов за коммуналку

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2458 в первом чтении проголосовали 239 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, проект документа призван урегулировать вопросы переходного периода в связи с введением в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах" с 1 мая 2019 года и необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

Среди прочего, законопроектом предлагается внести изменения в ч. 4 ст. 29 закона "О жилищно-коммунальных услугах", предусмотрев возможность доступа к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца (пользователя) (несанкционированный доступ) для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги.

Также устанавливается, что "несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя".

Ранее возможность несанкционированного доступа  в жилье была предусмотрена только в неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей или имущества, в случае аварии. Теперь проникновение в жилье без согласния собственника также предложено разрешить "для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги".

Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах отмечает, что предложение о возможности несанкционированного доступа к жилью противоречит ст. 30 Конституции относительно неприкосновенности жилища. Кроме того, положение не согласуется также ч. 1 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов местного самоуправления вопросы принятия решения о начале и окончании отопительного периода.

Также предусмотрена возможность включения в состав услуги по управлению многоквартирным домом "других работ (услуг), согласованных сторонами договора". По мнению ГНЭУ, это закладывает риск потенциальных конфликтов между управляющим многоквартирного дома и его совладельцами.

Законопроект также предусматривает ряд нововведений при установлении тарифов на управление многоквартирным домом, а также установить, что тарифы на отопление должны учитывать себестоимость тепловой энергии и обеспечивать рентабельность предприятия.

Автор: 

ВР (2863) борг (1868) парламент (1948) комунальні послуги (337)


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Топ коментарі
+35
Ето так в Европе делают? Дверь будут ламать и хозяина за ноги в воронок тащить за неуплату дани Ахметову?
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20.05.2020 15:33
+27
Ето возвращение в 90-е. Бандюки или мусора будут вламываться в квартиры под видом комунальщиков под предлогом неуплаты за комунальные услуги. Притом без суда и следствия. Особенно когда сейчас сплошь и рядом комунальщики сами ошибаются в подсчетах и квитанциях.
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20.05.2020 15:38
+22
Першого, хто вломиться, убити встигну, ну а далі, як Бог дасть.
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20.05.2020 15:49
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Сторінка 2 з 2
Ты просто дурак. Нет задолженности, есть приписанные задолженности, годами отказываются делать перерасчеты. Вот у меня с зимы все оплачено, а они считают что я сжег на 700 кубов больше. Просто в лично кабинете висит сообщение. И приходили снимали показания месяц назад,а все равно висит фальшивая задолженность. До местной газовой службы 40 км, ехать я туда не буду. Приезжали отключать - пообещал спустить собаку. Расчетное потребление это у них называется. А платить наперед...болта с газовой резьбой не желаешь? Ты наверно в горгазе работаешь...увижу - из помпы солью выделю
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21.05.2020 16:54 Відповісти
Мне управляющая компания 1 раз попыталась начислить 500 грн за доп. услуги которых я не предварительно не согласовывал (установку системы видеонаблюдения в доме). Я обратился к адвокату, кинул ему на счет штуку зеленых, подал иск, выиграл дело, получил компенсацию морального ущерба и расходов на адвоката, и теперь когда я захожу в управляющую компанию ее директор просто расстилается передо мной. И прежде чем начать действовать теперь проводит собрание жильцов, протоколирует его, оформляет разрешение жильцов и договора, и т.п.
А если ты не платишь наперед, возражаешь против начисленных задолженностей и одновременно ничего не делаешь для того чтобы изменить ситуацию, то кто же из нас дурак?
На счет соли... Если ты хочешь сесть - я тебя отговаривать не стану. Как по мне, чем больше гомососов прочувствует прелести СИЗО тем лучше.
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21.05.2020 17:22 Відповісти
О, очередной кацап нарисовался, о своем любимом - об отсосах. Как только какой-то гнойный заводит шарманку о гомиках, то знай - перед тобой потомственный кацап.
Еще раз для гомососно озабоченных: я не обязан и не собираюсь платить наперед, или за какое-то выдуманное расчетное потребление. А если ты идиот, то можешь платить наперед, хоть за год, это твои проблемы.
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22.05.2020 09:55 Відповісти
Вася, да ты записной идиот! За 500 грн. он кинул адвокату на счет "штуку зеленых"!
Именно зеленых! Да тебя можно теперь садить за нарушение валютного законодательства! Фантазёр хренов
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23.05.2020 11:15 Відповісти
Это почему невозможно?
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21.05.2020 11:11 Відповісти
Совсем забыл . Ой , а" хтож це зробыв разом ? "😀😀😀
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21.05.2020 10:46 Відповісти
Интересно наблюдать, что сторонники Зели радуются всем неадекватным и хейтят все адекватные предложения своего избранника.
Складывается ощущение что его избирали не ради изменения в стране а в надежде на субсидии, льготы, пособия, бесплатную медицину и прочие фантазии пролов о коммунизме.
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21.05.2020 11:02 Відповісти
Вы же хотите как в Америке?
Или зарплаты как в Америке, а коммуналку не платить как в СССР?
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21.05.2020 11:42 Відповісти
давай начнем с зарплат, а там и коммуналку подтянем
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22.05.2020 18:50 Відповісти
Точно!
Зарплаты, как в Америке - уже сегодня, ну а коммуналку как в Америке - лет через десять, как новые евробляхи на американскую зарплату купим!
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22.05.2020 19:35 Відповісти
Я согласен одновременно зарплаты и коммуналку. Но зарплаты вперед! Знаю я вас, на#&^те с деньгами, а платить заставите как там...плавали, знаем!
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22.05.2020 19:53 Відповісти
Я лично уже 50 лет жду этого вашего "светлого будущего", и всегда начинают с "временных трудностей", которые обязательно надо перебороть, чтобы потом все было в какао и коньяке. Нет уж! Сначала деньги, потом стулья!
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22.05.2020 20:17 Відповісти
В начале было слово...
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23.05.2020 09:39 Відповісти
для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги. Ви с.ка,монопольні п.дар.си спочатку нормальної якості послуги надавайте, а потім п.здіть
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21.05.2020 12:28 Відповісти
долги тоже разные бывают
есть не платят годами
ждут момента /резкое понижения курса грн /
случайный долг командировка, болезнь
месячная потери работы
есть просто злостные неплательщики
ламать дверь без решения суда
первый кто войдёт будет. на небесах
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21.05.2020 14:01 Відповісти
Вместо того, чтобы снижать платежки и облегчить людям платить за них, то они ухудшают людям еще больше ситуацию...
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22.05.2020 08:17 Відповісти
они примитивные компрадоры .Для них народ - нефть .а самый кайф посадить народ на абонемент .
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22.05.2020 19:56 Відповісти
ахметики и ост монополисты пожаловались Султану на народ .мол нужно припугнуть .Я за электрику не плачу ( пока) . а там курс 30 станет , то заплачу и пусть они линяют .
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22.05.2020 19:43 Відповісти
Вот это иврапейцы, млять!
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22.05.2020 20:02 Відповісти
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