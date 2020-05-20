Кабмин снизил для "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" норматив отчисления прибыли до 30%

Кабинет министров снизил норматив отчисления части прибыли за прошлый год в госбюджет до 30% для государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" (оба – Киев).

Соответствующее постановление принято без обсуждения на заседании правительства 20 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации Нацбанка Украины, в настоящее время в деятельности госбанков наблюдается рост рисков и, соответственно, рост потребности в капитале, указано в пояснительной записке.

"Неприменение мер относительно сохранения или повышения уровня капитала банков может ограничить возможности привлечения ими ресурсов на кредитование экономики Украины", – отмечается в документе.

Установление соответствующего норматива на уровне 30% для "Ощадбанка" также обусловлено тем, что этот уровень является минимальным в соответствии с договорами о привлечении средств на внешних рынках капитала. Так, нарушение указанного обязательства может стать предпосылкой предъявления кредиторами требования относительно долгосрочного погашения соответствующих заимствований банка, размер которых по состоянию на 1 января 2020 года достиг почти $1 млрд.

Как сообщалось, в апреле правительство утвердило процент отчислений в бюджет для госкомпаний на уровне 50% с уточнением, что для отдельных компаний он может быть установлен индивидуально. "Приватбанк", в частности, перечислит в госбюджет 75% прибыли.