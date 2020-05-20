Фонд гарантирования повторно выставил стадион "Черноморец" на продажу за 1,1 миллиарда

22 мая 2020 состоится голландский аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" и сопутствующих нежилых зданий, расположенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20. Актив находится на балансе АО "Имэксбанк".

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

Начальная цена реализации лота – 1,14 млрд грн.

Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы товары единым лотом, – 80 289 кв. м.

Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя:

спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;

бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 кв. м;

фитнес-центр общей площадью 4 300,00 кв. м;

отель общей площадью 9 817,00 кв. м;

подземный паркинг для транспортных средств;

другие здания и помещения по функциональному назначению объекта.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Торги состоятся в электронной площадке FFN по голландской модели аукциона. В них могут принять участие юридические и физические лица.

Как сообщалось, Фонд гарантирования на состоявшемся 13 мая аукционе в очередной раз не смог продать одесский стадион "Черноморец", несмотря на снижение цены со стартовых 1,14 млрд грн до 228 млн грн.

Фонд гарантирования получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" экс-нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.