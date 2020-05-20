Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами ЕС

Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая, поддержало проект распоряжения, согласно которому восстановится работа 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Республикой Молдова.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова. Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с эпидемиологической ситуацией в этих странах", – отметил министр.

Как сообщалось, Кабмин 13 мая решил возобновить работу пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

6 мая Кабмин принял решение возобновить работу пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Руська" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были временно закрыты в связи с пандемией.

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Напомним, Кабмин с 7 апреля временно закрыл 115 пунктов пропуска, а в 28 пунктах пропуска прекратил пешеходное сообщение.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля оставалось только 19 пунктов пропуска, где можно было пересечь государственную границу собственным автотранспортом.

15 апреля Кабмин закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.