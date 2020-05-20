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Кабмин выделил 70 миллионов на строительство биатлонного комплекса на курорте Коломойского

Кабмин выделил 70 миллионов на строительство биатлонного комплекса на курорте Коломойского

Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая, утвердил порядок и условия предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета на строительство современного биатлонного комплекса в селе Поляница (Ивано-Франковская область), где находится горнолыжный курорт "Буковель".

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, сумма субвенции составляет 70 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Когда мы достроим вторую очередь комплекса, то уже сможем проводить там украинские соревнования и сборы, чтобы наши спортсмены не выезжали за границу, а могли тренироваться в родной стране", – прокомментировал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Как сообщалось, ранее заместитель председателя правления "Приватбанка" Галина Пахачук заявляла, что госбанк начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта "Буковель".

Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет компания "Скорзонера", ее конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Ранее Пахачук отмечала, что несмотря на то, что бывшие собственники банка владеют только частью земли, а также отдельными подъемниками, фактически они распоряжаются всем комплексом, имущество банка было передано в аренду связанной с Коломойским компании "Паркур".

"Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.

Автор: 

Буковель (40) Кабмін (7742) Коломойський Ігор (1772) Міністерство молоді та спорту (34)


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Рядом куча отличных мест, но нужно этому больному делать золотой нещастную буковель. Пора примегять карательную психиатрию автомайданом, оно больное уже кроме уровня нагибания народа ничем не интересуется, высновок о недееспособности по морольно биологической инвалидности сущности и душонки.
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20.05.2020 22:02 Відповісти

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