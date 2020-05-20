После увольнения главы Госаудитслужба изменила результаты проверок дорожных тендеров на 800 миллионов

Государственная аудиторская служба 28 апреля изменила результаты мониторинга двух закупок Службы автомобильных дорог в Запорожской области общей стоимостью 812,48 млн грн, где победу одержала компания "Онур Конструкцион Интернешнл".

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно новым данным мониторинга, у аудиторов претензий к тендерным процедурам не оказалось, тогда как при проведении предыдущих проверок Госаудитслужба требовала от заказчика расторгнуть договор с "Онур".

Результаты двух мониторингов, где Госаудитслужба требует расторгнуть договоры с "Онур" появились 17 и 23 апреля, а уже 24 апреля Кабмин уволил его главу Игоря Буграка.

Уже после его увольнения 28 апреля на сайте "Прозорро" были опубликованы результаты двух других мониторингов Госаудитслужбы, где было указано, что аудиторы не выявили нарушений в проведении закупок, где победу одержал "Онур".

29 апреля Кабмин назначил нового главу Госаудитслужбы, им стал Геннадий Плис.

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Мониторинг касался тендеров на капитальный ремонт двух участков дороги государственного значения М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, объявленных Запорожской САД в конце января 2020 года.

В обоих тендерах в аукционе принимали участие только две компании – "Автомагистраль-Юг" и "Онур Конструкцион Интернешнл". Эти фирмы занимают первые два места среди подрядчиков "Укравтодора" и входят в Национальную ассоциацию дорожников Украины.

В торгах смогли принять участие только эти компании, потому что запорожская САД включила в тендерную документацию требование, согласно которому участник должен документально подтвердить выполнение аналогичных работ в объеме 100% по основным выдал работ по контрактам выполненными на 85% в последние 3 года.

На торгах компании почти не торговались. "Автомагистраль-Юг" снизила свое предложение только 1% и 2,5%.

Как отмечает издание, такая ситуация происходит не впервые между компаниями, которые часто участвуют в торгах только вдвоем. В частности, за предыдущие два года "Онур" и "Автомагистраль-Юг" совместно принимали участие в 494 закупках. И в 252 процедурах компании вообще не конкурировали друг с другом. В 119 случаях компании снижали цену, но в основном на незначительные проценты.