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США выделят дополнительные средства на борьбу с коронавирусом в Украине

США выделят дополнительные средства на борьбу с коронавирусом в Украине

США предоставляют Украине дополнительно $1 млн на противодействие пандемии коронавирусной болезни Covid-19, сообщило посольство США в Украине.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Соединенные штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) выделили дополнительно 1 млн долларов на поддержку ответа Украины на пандемию Covid-19. Эта помощь, которая будет предоставлена через украинскую неправительственную организацию, будет использована для закупки товаров, связанных с Covid, включая медицинское оборудование и расходные материалы", - сообщает посольство.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на сегодня день правительство США выделило уже $15,5 млн на поддержку борьбы с Covid-19 в Украине.

США (4867) коронавірус (3210)


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