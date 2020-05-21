США выделят дополнительные средства на борьбу с коронавирусом в Украине
США предоставляют Украине дополнительно $1 млн на противодействие пандемии коронавирусной болезни Covid-19, сообщило посольство США в Украине.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Соединенные штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) выделили дополнительно 1 млн долларов на поддержку ответа Украины на пандемию Covid-19. Эта помощь, которая будет предоставлена через украинскую неправительственную организацию, будет использована для закупки товаров, связанных с Covid, включая медицинское оборудование и расходные материалы", - сообщает посольство.
В сообщении также отмечается, что по состоянию на сегодня день правительство США выделило уже $15,5 млн на поддержку борьбы с Covid-19 в Украине.
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