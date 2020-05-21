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Фонд гарантирования нанял британские компании для возврата активов банков "Финансы и кредит" и "Дельта"

Фонд гарантирования нанял британские компании для возврата активов банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договора с британскими компаниями Gateley и DWF для поиска и возврата активов неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и "Дельта".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы рады сообщить, что в начале апреля был подписан договор между Фондом и компанией Gateley на поиск и возврат активов банка "Финансы и кредит" – это господин Жеваго и другие связанные лица (…) Другой конкурс также проводили и инициировали – это "Дельта", договор подписан с компанией DWF - также британская компания, довольно большая, ее акции котируются на Лондонской бирже", – сказала она в ходе онлайн-презентации социологического исследования Фонда в четверг.

Как сообщалось, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу.

В декабре 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.

ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

Жеваго Костянтин (332) Фінанси та Кредит (78) Фонд гарантування вкладів (1449) Дельта Банк (141) Микола Лагун (108)


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