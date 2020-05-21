Фонд гарантирования нанял британские компании для возврата активов банков "Финансы и кредит" и "Дельта"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договора с британскими компаниями Gateley и DWF для поиска и возврата активов неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и "Дельта".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы рады сообщить, что в начале апреля был подписан договор между Фондом и компанией Gateley на поиск и возврат активов банка "Финансы и кредит" – это господин Жеваго и другие связанные лица (…) Другой конкурс также проводили и инициировали – это "Дельта", договор подписан с компанией DWF - также британская компания, довольно большая, ее акции котируются на Лондонской бирже", – сказала она в ходе онлайн-презентации социологического исследования Фонда в четверг.

Как сообщалось, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу.

В декабре 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.

ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.