Оператор ГТС дополнительно закупит 500 миллионов кубометров газа для закачки в хранилища

"Оператор ГТС Украины" начал тендер на дополнительную закупку 500 млн кубических метров газа, который будет размещен для хранения в украинских ПХГ в режиме "Таможенный склад".

Об этом сообщает пресс-служба оператора подземных хранилищ газа АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

По словам главы Оператора ГТС Сергея Макогона, тендер на закачку газа в режиме "Таможенный склад" позволит компаниям-нерезидентам брать в нем участие без обязательства создавать местные дочерние компании.

Согласно данным в системе Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 110 евро за тысячу кубометров.

Как сообщалось, спотовые цены на газ в Европе продолжают снижаться на фоне высокой заполненности хранилищ из-за теплой зимы.

С начала недели на главной европейской бирже – голландской TTF – котировки контракта "на следующий день" упали на 9% – до 4,23 евро за МВт-ч ($47,8 за тысячу кубометров), а контракт на поставку в конце недели – 4,07 евро за МВт-ч ($46 за тысячу кубометров). На хабе в австрийском Баумгартене цена газа на данный момент составляет $64 за тысячу кубометров.