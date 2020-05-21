Собственник магазинов "Сильпо" и "Фора" получил кредит ЕБРР на $60 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере $60 млн украинскому ритейлеру продуктов питания Fozzy Group.

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Средства будут использованы для открытия и обновления 41 супермаркета "Сильпо" и 29 магазинов "Фора". В рамках этой инвестиционной программы "Сильпо" также откроет первый "зеленый" супермаркет в Украине, который будет полностью соответствовать принципам метода оценки экологической эффективности зданий BREEAM", – сообщил Усов.

В том числе Fozzy Group в рамках программы ЕБРР FINTECC получит грант Глобального экологического фонда на сумму $303,6 тыс., который предназначается для реализации мероприятий по повышению энерго- и ресурсоэффективности в первом "зеленом" магазине Fozzy Group.

"Средства кредита могут выбираться как в долларах, так и в евро или гривне. Возможность выборки кредита в гривне позволяет ограничить валютные риски", – уточнил Усов.

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Как сообщалось, совет директоров ЕБРР утвердил решение о предоставлении кредита 23 апреля, подписание соглашения планировалось до конца второго квартала.

Ранее в ЕБРР сообщали, что проект общей стоимостью $160,8 млн нацелен на поддержку стратегии Fozzy Group по расширению розничных операций и повышению устойчивости бизнеса. Заемщиком выступает ООО "Сильпо-Фуд", развивающее сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо".

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. человек.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.