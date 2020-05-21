Lufthansa отдаст 20% акций в обмен на $10 миллиардов помощи от правительства

Группа Lufthansa ведет переговоры о получении государственной помощи от правительства Германии в размере 9 миллиардов евро ($9,9 млрд) в обмен на 20% акций авиаперевозчика.

По словам представителей Lufthansa, сделка также предусматривает предоставление правительству Германии двух мест в наблюдательном совете компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Lufthansa уже несколько недель ведет переговоры с властями о получении поддержки, которая поможет компании пережить потенциальный длительный спад в авиаперевозках. Однако переговоры затянулись из-за вопроса о том, какие полномочия получит правительство в обмен на помощь.

По данным источников агентства, государственный стабилизационный фонд Германии пока не сделал окончательного предложения, однако может направить его уже в четверг.

План спасения включает кредит от государственного банка KfW на 3 миллиарда евро и конвертируемую облигацию, которая может быть обменена еще на 5% плюс одну акцию в случае публичного предложения и поглощении третьей стороной.

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Lufthansa ожидает, что условия сделки будут включать отказ от дивидендов и ограничение вознаграждений топ-менеджерам. Господдержка также должна быть одобрена Еврокомиссией.

За государственной помощью ранее обратились такие конкуренты Lufthansa как франко-нидерландская Air France-KLM, а также американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines.