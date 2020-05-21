Банки увеличили вложения в облигации правительства на 60 миллиардов с начала марта

Министерство финансов надеется увеличить продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета украинским банкам благодаря долгосрочным кредитам рефинансирования НБУ.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, банки увеличили портфель облигаций внутреннего государственного займа с 322,78 млрд грн на начало марта до 382,44 млрд грн на 21 мая, тогда как портфель НБУ незначительно сократился, а нерезидентов – снизился со 128,28 млрд грн до 108,9 млрд грн.

"Мы находим взаимопонимание и Национальный банк нас слышит. Например, сейчас НБУ выпустил долгосрочный инструмент рефинансирования. Он дает возможность банкам получать длинные деньги, в частности для инфраструктурных проектов, которые могут быть использованы для покупки ОВГЗ", – сказал Марченко.

"Сейчас есть взаимопонимание на уровне Нацбанка и госбанков, что государственные ОВГЗ могут стать нормальной альтернативой депозитным сертификатам Национального банка", – добавил министр.

В то же время глава Минфина считает необходимым дальнейшее снижение учетной ставки НБУ, что позволит снизить стоимость внутренних заимствований.

"Сейчас мы снова выходим на внутренний рынок заимствований, но хотим снижать кривую доходности. Вопрос, почему мы должны занимать выше 11%, если у нас годовая инфляция 2,1%, меня беспокоит. Поэтому наша задача, в частности в дискуссии с Нацбанком, создать условия для прибыльности до приемлемых уровней", – добавил Марченко.

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Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн. Нацбанк будет проводить аукционы по рефинансированию на срок от года пяти лет каждую вторую пятницу месяца.

Ранее замглавы НБУ Олег Чурий признал, что банки могут направить эти средства на покупку государственных облигаций. На это также надеется министр финансов Сергей Марченко.