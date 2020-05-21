Подозреваемый в убийстве бизнесмена министр времен Януковича вышел под залог в 2 миллиона

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве человека, внес 2,1 миллиона гривен залога и теперь может выйти из СИЗО.

Об этом сообщила дочь убитого банкира Сергея Старицкого Екатерина и подтвердил источник в правоохранительных органах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Украинскую правду.

По словам Старицкой, несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство защиты Кожары и уменьшил залог для него с 14 млн до 2,1 млн грн.

По информации источника, залог снизил Шевченковский райсуд Киева 18 мая. В четверг, 21 мая, сторона обвинения подала апелляцию на решение о снижении залога.

Как сообщалось, в марте Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14,08 млн грн бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

25 марта сотрудники Нацполициизадержали бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару в 2012-2014 годах по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.