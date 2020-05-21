Учреждения социальной сферы могут экономить до 50% энергии без дополнительных затрат, – YASNO

В Украине для бюджетных учреждений сформирована модель перехода на энергосберегающее оборудование, что позволит экономить от 15% до 50% энергоносителей без дополнительных затрат из бюджета.

Об этом рассказал представитель поставщика электроэнергии и решений по энергоэффективности YASNO Сергей Свистюк во время доклада на Всеукраинском онлайн-марафоне "Первая неделя энергоэффективности и энергосбережения 2020", где освещались вопросы государственной политики и мировых тенденций в различных сферах экономики и жилом секторе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Такая возможность существует благодаря особым условиям сотрудничества ЭСКО (энергосервисная компания, – ред.) с бюджетными учреждениями, согласно которым существует возможность 100% первичного финансирования проекта за счет ЭСКО компании. Кроме того бюджетные или социальные учреждения избегают любых финансовых рисков, поскольку выплаты за оборудование происходят исключительно после подтверждения экономии и за счет сэкономленных средств", – отметил представитель YASNO.

По словам эксперта, объекты социальной сферы в первую очередь являются привлекательными для ЭСКО, где есть относительно большое энергопотребление объекта, относительно удовлетворительное физическое состояние объектов и достаточно высокий тариф для расчета окупаемости проекта.

Читайте также: Энергопоставщик YASNO обучит клиентов самостоятельно выполнять энергоаудит

Представитель YASNO отметил, что в рамках таких отношений оборудование находится в собственности ЭСКО до завершения договора, а по его завершению передается на баланс заказчика на безвозмездной основе.

"На сегодняшний день эта модель уже работает в нескольких областях Украины, включая город Киев. Непосредственно энергосервисная компания YASNO Efficiency реализовала 24 проекта в образовательной сфере (школы и детсады) и четыре в медицинской (больницы Запорожье). Объем экономии тепловой энергии составляет от 15 до 50%", – констатировал Свистюк.

YASNO – поставщик электрической энергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживания. Для экономии затрат на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, разумное освещения, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента.

Електроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки в доме или в офисе и получать дополнительный доход.