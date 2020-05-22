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Китай впервые за 26 лет не станет устанавливать цель по темпу роста ВВП

Китай впервые за 26 лет не станет устанавливать цель по темпу роста ВВП

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Такое происходит впервые с 1994 года, когда Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП.

В 2019 году китайская экономика выросла на 6,1% - минимальными темпами почти за 13 лет при целевом показателе правительства КНР в 6-6,5%.

Ли Кэцян сообщил в пятницу, что решение не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.

Он отметил при этом, что "отсутствие целевого показателя позволит нам сконцентрироваться на обеспечении стабильности и безопасности.

Отказ от цели по ВВП освобождает правительство от необходимости чрезмерного наращивания стимулов, которые требовались бы в том случае, если бы оно пыталось добиться поставленной цели, говорят эксперты. Это также является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики.

В первом квартале 2020 года китайский ВВП упал впервые более чем за 40 лет - на 6,8% в годовом выражении.

Пекин, однако, дал понять, что будет увеличивать расходы и вводить стимулирующие меры, чтобы помочь экономике восстановиться после эпидемии коронавируса. Минфин КНР в пятницу заявил, что дефицит бюджета в этом году составит более 3,6% ВВП по сравнению с 2,8% ВВП годом ранее. Традиционно лимит дефицита бюджета КНР составлял 3% ВВП.

Ли Кэцян заявил в своем докладе, что власти КНР намерены создать 9 млн новых рабочих мест в стране в этом году. В 2019 году планировалось создание 11 млн новых рабочих мест, и, согласно официальным данным, эта цель была превышена - было создано порядка 13,52 млн рабочих мест.

Он отметил, что правительство рассчитывает удержать безработицу на уровне не выше 6% (5,5% годом ранее), а инфляцию - около 3,5% (3% годом ранее).

Безработица в стране достигла рекордных 6,2% в феврале этого года, а к апрелю опустилась до 6%. Инфляция в апреле составила 3,3% в годовом выражении и была минимальной с сентября 2019 года.

Проведение сессии ВСНП было отложено почти на три месяца в связи с коронавирусом.

ВВП (1136) Китай (2122)


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