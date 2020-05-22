"Укрзализныця" введет в действие новый договор на перевозку грузов с 1 июля

АО "Укрзализныця" доработало новый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов и вводит его в действие 1 июля 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" в тесном сотрудничестве с абсолютно всеми заинтересованными сторонами - представителями бизнеса и их объединениями, министерствами, Антимонопольным комитетом Украины и другими ведомствами, доработала новый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов и вводит его в действие 1 июля 2020", - сообщает компания.

Обсуждение условий сотрудничества с заказчиками услуг грузовых перевозок было начато еще в апреле 2019 года, но в последнее время был проведен целый ряд переговоров в широком кругу заказчиков услуг грузоперевозок, их объединений, специалистов и контролирующих органов.

"Конечный вариант договора максимально отвечает интересам участников перевозочного процесса", - заявляет "Укрзализныця".