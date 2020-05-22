В Польше решили привлекать иностранных работников к сбору урожая без карантина

Иностранные граждане, приезжающие на сезонные работы в Польшу, могут приступить к обязанностям сразу, без пребывания на 14-дневной обсервации, сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Он отметил, что такое послабление приняли только для работников сельского хозяйства, прибывающих из-за восточной границы.

В то же время, он сообщил, что ведомство до конца не знает, сколько таких рабочих приедет в страну.

Министр также пояснил, что Польша не может тестировать на коронавирус иностранных граждан, потому что это было бы незаконной государственной помощью.

Ардановский призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая. Он отметил, что это важно для предотвращения дефицита продовольствия и роста цен на продукты.