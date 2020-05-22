В Киеве за два месяца эвакуировали более 8 тысяч авто за нарушение парковки

В Киеве за последние два месяца эвакуированы 8 тысяч 539 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.

Инспекторы по парковке за это время вынесли 9 тысяч 168 постановлений на общую сумму штрафов 4 млн 666,75 тысяч грн, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Больше всего нарушителей штрафовали за парковку автомобиля на пешеходном переходе - 54% от общего количества постановлений, вынесенных за май. Среди других - парковка на полосе общественного транспорта, выездах с прилегающих территорий, парковки на перекрестках, остановках общественного транспорта.

"Сейчас мы продолжаем работать над внедрением в Киеве автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке. Эта система позволит в разы увеличить проверку оплаты парковки, что принесет значительные поступления в городской бюджет и дисциплинирует водителей", - сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.