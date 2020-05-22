Банк "Сич" заявил о срыве сделки по продаже части акций менеджеру Фирташа

Акционеры банка "Сич" прекратили переговоры с Денисом Горбуненко относительно его участия как инвестора в капитале банка.

Как сообщила пресс-служба банка, его конечными бенефициарными собственниками являются Олег Баланда и Валерий Раздорожный, передает БизнесЦензор.

В банке также утверждают, что руководства банка выполнило условия Национального банка Украины (НБУ) в части приведения структуры собственности к установленным требованиям.

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Как сообщалось, НБУ 30 октября признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность банка "Сич" и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

В конце 2019 года Горбуненко подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов на получение разрешения купить долю в капитале банка "Сич".

Денис Горбуненко – известный банкир, в 2005-2009 годах возглавлял "Родовид Банк". По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем, чей банк "Надра" был отправлен на ликвидацию в 2015 году

Банкир фигурировал в споре на $760 млн вокруг продажи "Укртелекома" компанией Raga Establishment Limited структурам Рината Ахметова, который закончился подписанием мирового соглашения в начале октября и последующей выплатой более $700 млн в пользу Raga .

Согласно доводам СКМ, контрольный пакет оператора перед продажей находится у Дмитрия Фирташа. Raga со своей стороны заявила в суде, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был банкир Денис Горбуненко. Фирташ, по версии Raga, был не владельцем, а только кредитором. По словам Горбуненко, Raga до сих пор должна Фирташу $300 млн, за счет которых была частично профинансирована начальная приватизация "Укртелекома" в 2011 году.

При этом на стороне Raga аргументы СКМ опровергал заместитель председателя набсовета DF Group Роберт Шетлер-Джонс, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед покупкой.

"Банк "Сич" основан в 2011 году.

Официальными акционерами банка указаны Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный – 31,016%, Андрей Мельник – 9,6257% и Олег Губанов с долей 3,7433% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 39 место (2,12 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.