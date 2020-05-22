Долги перед Оператором ГТС на 420 миллионов будут погашены до начала отопительного сезона, – директор РГК

Выравнивание тарифов на распределение газа с 1 июля до экономически обоснованного уровня позволит урегулировать проблему долгов перед Оператором ГТС.

Об этом сообщил директор РГК Олег Никоноров в интервью международному агентству ICIS, передает БизнесЦензор.

"Оператору ГТС направлены графики погашения задолженности за предоставленные услуги балансировки в первой половине января 2020 года", – сказал Никоноров.

На 1 мая задолженность газораспределительных компаний под брендом РГК за услуги балансировки составляет 420 млн грн.

Напомним, НКРЭКУ утвердила на 2020 год двухэтапную модель выравнивания тарифов на распределение газа. Его заниженный уровень на первое полугодие позволил смягчить финансовую нагрузку на домохозяйства в зимние месяцы. Однако его уровень покрывал не более 70% себестоимости услуг по распределению газа, что привело к убыткам газораспределительных компаний. За январь-апрель 2020 года убытки газораспределительных компаний работающих под брендом РГК составили 1,2 млрд грн.

Второй этап действующей модели – выравнивание тарифа до экономически обоснованного уровня начнет действовать с 1 июля 2020 года.

По словам Олега Никонорова, это позволит профинансировать текущую деятельность операторов ГРМ, рассчитаться по задолженности перед Оператором ГТС и вывести компании до уровня безубыточности.

Региональная Газовая Компания (РГК) – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.