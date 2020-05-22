Фонд гарантирования не видит возможности повысить размер возмещения вкладов до расчета с Минфином

Фонд гарантирования вкладов физических лиц может увеличить размер гарантированного возмещения вкладов сверх нынешних 200 тыс. грн только после погашения задолженности перед государством.

Об этом в ходе круглого стола сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда говорится о повышении доверия к банковской системе, одно из наиболее важных зданий – это повышение гарантированной суммы вкладов… Но повышение гарантированной суммы является невозможным без решения проблемы долгов Фонда перед государством", – сказала Рекрут.

Глава Фонда добавила, что речь идет о реструктуризации долгов, привлеченных в период кризиса 2014-2017 годов, перед государством.

Как сообщалось, в начале года Фонд гарантирования вкладов физических лиц инициировал реструктуризацию в 2020 году 116 млрд грн задолженности перед Министерством финансов, включая 67 млрд грн начисленных процентов.

Напомним, что в течение 2014-2016 для обеспечения значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд привлек у Министерства финансов кредиты в виде государственных ценных бумаг на общую сумму 59,6 млрд грн. Стоимость заимствований Министерства финансов Украины от 9,99% до 12,5% годовых.

Кроме того, в 2014-2015 году Фонд получил кредиты от НБУ на сумму более 20 млрд грн под 12,5-14%, которые были полностью погашены в январе 2019 года..