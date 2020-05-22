Кабмин устранил руководство Службы здоровья от участия в конкурсе на нового главу (обновлено)
Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Соответствующее объявление размещено на портале вакансий госслужбы 22 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Документы кандидатов принимаются до 25 мая.
Среди требования к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения не менее трех лет.
Как отмечает агентство, такое требование, в частности, не дает возможности принимать участие в конкурсе представителям НСЗУ, которые по итогам предыдущего отбора заняли три первых места.
В свою очередь Команда Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в своем обращении призывает президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать проведению открытого и прозрачного конкурса на главу НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения главы ведомства.
"Главой НСЗУ должен быть назначен достойный кандидат, способный взять на себя ответственность за справедливое распределение 86 млрд грн грн Программы медицинских гарантий (ПМГ) в интересах 37 млн чел., эффективное управление ПМГ в условиях пандемии COVID-19, сохранение и дальнейшее развитие независимой государственной институции", – говорится в открытом обращении коллектива НСЗУ.
Коллектив НСЗУ подчеркивает, что конкурс должен пройти прозрачно, а в его результате главой Нацслужбы должен быть назначен "профессионал, способный достойно продолжить трансформацию системы здравоохранения Украины".
В НСЗУ напоминают, что 20 мая министр здравоохранения Максим Степанов провел собеседования с тремя кандидатами на должность главы НСЗУ, которые прошли все этапы отбора еще в январе этого года и набрали наибольшее количество баллов, однако 20 мая министр заявил, что по итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья победитель не был определен.
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Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.
Согласно решению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы Национального агентства по вопросам госслужбы, к следующему этапу конкурса на главу НСЗУ - собеседование с министром здравоохранения, были допущены трое из семи кандидатов, все трое представляют НСЗУ.
В конкурсе принимали восемь кандидатов. По итогам первого этапа (тестирования) из конкурса выбыл экс-депутат от Партии регионов Андрей Шипко.
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