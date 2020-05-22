Окружение депутата от партии Зеленского получит 280 миллионов на строительство дворца спорта в Хмельницком

Управление капитального строительства Департамента архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Хмельницкого городского совета 7 мая по результатам тендера сообщило о намерении заключить соглашение с ООО "СК СТМ" на строительство Ледового дворца в Хмельницком за 279,75 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, компания должна будет возвести двухэтажное здание Ледового дворца с ледовой ареной и трибунами для зрителей на 450 мест по ул. Прибужской, 7/3А до конца 2024 года.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма в 36,33 млн грн пойдет на природный рядовой песок по 503 грн за кубометр, что значительно дороже рыночных цен. Так, в марте на дорожном тендере Львовской САД он стоил в три раза дешевле – 131 грн за кубометр.

Цена будущего соглашения на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 285,44 млн грн.

Фирма Mirbud S.A. (Польша) бесполезно жаловалась заказчику на ограничение аналогичных договоров 2018-2019 годы, требование отзыва, выданного не ранее объявления тендера и наличия собственного бетонно-смесительного узла или установки на расстоянии не более 30 км.

Также она утверждала, что не может ознакомиться с проектом по указанному адресу, потому что из-за карантина чиновники городской власти принимают граждан в телефонном режиме.

В последнем случае заказчик ответил, что участнику достаточно локальных смет.

Единственным конкурентом победителя торгов было хмельницкое ООО "Укрстандарт", которое принадлежит местному директору Олегу Янкову и его же ООО "Финансовая компания "Укрстандарт".

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Основателем созданного в 2017 году хмельницкого "БК СТМ" с уставным капиталом 1 млн грн указана Татьяна Майор. Руководит фирмой Валентин Заболотный, который также возглавляет ООО "СК "СТМ" Вячеслава Майора. Последний вместе с Дмитрием Польским владеет ПФСП "Александрит", которое было заказчиком предоставленного победителем аналогичного договора за 2019 год о строительстве торгово-офисного центра по ул. Соборной, 12 за 1 млн грн.

Татьяна Майор владеет ООО "Продуктовая компания СТМ", ООО "Матрица Плюс", ООО "Созвездие М" и долями в ЖСК, а Заболотный – ЧП "Язо", ООО "Универсал 2016", ПФ "Виндекс", ООО "Добробутинвестсервис", ООО "Ремстрой-Проект" и ООО "Ремстрой-Транс".

По данным издания "Независимый общественный портал", ранее "Ремстрой-Проект" и "Ремстрой-Транс" принадлежали Сергею Мандзию - нардепу от партии "Слуга народа". Он является соучредителем ОО "Федерация хоккея хмельницкой области" и ОО "Хоккейный клуб Проскуров".

В 2018 году победитель получил единственный подряд ПАО "Хмельницкгаз" на 49 тыс. грн.