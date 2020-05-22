Власти Киева закажут ремонт проспекта Героев Сталинграда по 160 миллионов за километр

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила о намерении заключить договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на капитальный ремонт столичного проспекта Героев Сталинграда, общая длинна которого составляет 5 км, за 805 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Единственным конкурентом победителя на торгах было ООО "Ростдорстрой". Причем после первого раунда аукциона компании перестали торговаться. В результате "Автомагистраль-Юг" снизила цену всего на 0,6% от первоначального предложения, которое было на 5% ниже ожидаемой стоимости тендера.

Согласно смете, "Автомагистраль-Юг" будет укладывать в дорогу щебень фракции 20-40 мм (марки М1000 и выше) по 944,75 гривен за кубометр. Как отмечает издание, аналогичный материал в сметах других подрядчиков, на тендерах с конкуренцией, стоил в разы дешевле. К примеру, ООО "Автомагистраль" прописала соответствующий щебень по 267 гривен за кубометр, а "Хмельницкое ДСУ-56" – по 410 гривен за куб. м. То есть "Автомагистраль-Юг" заложила цену щебень иногда в три раза дороже, чем на конкурентных торгах.

Также в смете стоимость щебне-песчаной смеси С-7 составляет 1016 гривен за кубометр, тогда как аналогичный строительный материал на рынке можно встретить по 369 гривен. Эту же смесь сама компания "Автомагистраль-Юг", на другом тендере, где торгах была конкуренция, вписала по 900 гривен, что на 12% дешевле это предложение.

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Обе участвовавшие в тендере компании занимают первые места в таблице лидеров "Укравтодора" за предыдущие два года. "Автомагистраль-Юг" получила рекордную сумму подрядов на 16,27 млрд грн, а группа "Ростдорстрой" – 10,85 млрд грн.

Компании часто вместе участвуют в государственных тендерах. "Ростдорстрой" и "Автомагистраль-Юг" встретились на аукционах 79 раз, и в 73% случаев не конкурировали между собой. Также фирмы имеют постоянные хозяйственные отношения, нанимая друг друга в качестве субподрядчиков на отдельных проектах.