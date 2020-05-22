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Цены на газ для населения упали с начала года в 2 раза, – "Нафтогаз"

Цены на газ для населения упали с начала года в 2 раза, –

В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

Как отмечает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", это на 21% меньше по сравнению с апрелем, передает БизнесЦензор,

Всего с начала года цена поставляемого на условиях ПСО газа для нужд населения снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

В компании обращают внимание, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе – на природный газ. По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.

"В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров", – отмечается в сообщении.

Напомним, с января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

"Следовательно, при расчете цены газа для населения на май "Нафтогаз", как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины", – отмечают в НАК.

Как сообщалось, 24 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Напомним, в апреле 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась на 15% – до 2,9 грн за кубометр (без наценок и расходов на транспортировку).

Автор: 

Нафтогаз (3309) ціни (3442) Тарифи на газ (713)


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Топ коментарі
+11
А почему этого не видно в платежках за тепло и горячею воду. Рассказываете о сэкономленных копейках на газовой плите для приготовления пищи. А платежки за доставку газа почему не учитываете.
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22.05.2020 20:57
+10
Брехня.В платёжках тарифы на отопление и горячую воду для людей не стали меньше . Поэтому платить не собираемся .
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22.05.2020 23:47
+8
Стесняюсь спросить, они сами "упали", или вы их снизили?!
Не в том ли дело, что цена на газ привязана к стоимости нефти, которая подешевела с начала года?
Словоблудие, это, ****, ваше фсьо!
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23.05.2020 10:37
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А почему этого не видно в платежках за тепло и горячею воду. Рассказываете о сэкономленных копейках на газовой плите для приготовления пищи. А платежки за доставку газа почему не учитываете.
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22.05.2020 20:57 Відповісти
Ну это кому как, у меня отопление на газу и в апреле 2019 я платил по 8,50 а за прошедший апрель по 3,71.
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23.05.2020 09:31 Відповісти
Я за ВЕСЬ отопительный сезон заплатил 1000 гривен, в прошлом - 5000, в позапрошлом - 7000. Но тариф тот же. Просто зима теплая, а всех с отоплением в этом году без личных счетчиков нае...ли минимум в 3 раза. Утритесь .
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23.05.2020 14:36 Відповісти
Це зрада, де Петро?
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22.05.2020 22:38 Відповісти
Его подельник гойсман обещал с апреля по 11 за куб. Это ж рыночно зато. При этом газ падал в цене .
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22.05.2020 23:56 Відповісти
Тоді ніхто не планував падіння ціни нафти та газу. Навпаки всі очікували ріст міжнародних цін до старих показників що були до Криму.
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24.05.2020 23:29 Відповісти
на кусь, дурень викусі, може газовий котел увімкнеш, прогрієш на зиму оселю
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23.05.2020 23:19 Відповісти
В очко засунь своего Петра, томосом ему по всему фейсу.
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25.05.2020 12:49 Відповісти
У меня новий твердотопливный котел в штукарь баксов обошелся. Мне дрова готовить на зиму или нет? Подскажите
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22.05.2020 22:53 Відповісти
Если есть возможность сделать это недорого и без физического усеру, то конечно да.
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22.05.2020 23:53 Відповісти
Готувати адназначна. Я, наприклад, потихеньку за літо-осінь своїм авто привожу з посадок та лісу необхідну кількість сушняка. І все нормально. Топити дровами, які пиляють у лісах кришовані мєнтами уроди, невігідно. Виходить приблизно те ж саме, що й платити за газ. А коли возиш на власному авто (у мене мінівен, який бере складометр сушняка), то платиш лише за бензин плюс амортизація. Виходить разів у 5-6 дешевше, ніж купляти дрова. Отак я борюся з Нафтогазом і оліграхами, які накручують ціни. І свою боротьбу з ними я називаю "Майн Кампф".
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23.05.2020 21:28 Відповісти
4 к гривень коштує дуб метровка за Газон. Якщо порахувати газом, ті самі гроші + ****. У мене також мінівен Добло з прицепом. Стягую потихеньку дрова в шалаш. Та все одно вдячний за пораду.
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24.05.2020 00:12 Відповісти
Брехня.В платёжках тарифы на отопление и горячую воду для людей не стали меньше . Поэтому платить не собираемся .
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22.05.2020 23:47 Відповісти
Это кому как. Нормальным людям не стали меньше. А вот когда ЗЕбыдло приходит платить за тепло и газ и у него на весь лоб будет наколка "ЗЕ !", то он не только не платит за услуги, а ему еще выплачивают 200 гривен за преданность бубочке.
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23.05.2020 09:03 Відповісти
Чем теплей зима и дешевле газ, тем дороже отопление. Зеленый парадокс.
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23.05.2020 08:58 Відповісти
Ну а как-же иначе? У Бени и бубочки закончилась эпоха бедности, с чего-же им кормиться?
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23.05.2020 09:06 Відповісти
"В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку)." - https://replyua.net/europe/211286-ceny-na-gaz-v-evrope-ruhnuli-do-34-dollarov-za-1-tysyachu-kubov-chto-gorazdo-nizhe-bezubytochnosti-*******-postavschika-golubogo-topliva-vklyuchaya-gazprom-analitiki.html Всего за сутки, как отмечает издание «Сегодня», спотовые цены на природный газ в Европе рухнули с 45 до 34 долларов, снизившись сразу на 19 процентов. В частности, по такой цене «голубое топливо можно приобрести на нидерландской площадке TTF по контракту с поставкой на следующий день. - 34 доллара за 1000 кубов = 0,91 грн за куб, а у нас 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку). Наша новая зелёная власть продолжает нас грабить также как предыдущая и Зеленский отличается от Порошенко только размерами и умом.
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23.05.2020 09:15 Відповісти
В Европе газ более чем в 2,5 дешевле нашего газа и это при ихних зарплатах и пенсиях !!!
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23.05.2020 09:24 Відповісти
Не надо врать, гляньте сколько там платит население а не цены на оптовом хабе.
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23.05.2020 09:34 Відповісти
Цены там упали но все равно выше чем в Украине, например средняя стоимость доставки около 6 грн за куб.
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23.05.2020 10:05 Відповісти
"2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку)"
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23.05.2020 14:36 Відповісти
Стесняюсь спросить, они сами "упали", или вы их снизили?!
Не в том ли дело, что цена на газ привязана к стоимости нефти, которая подешевела с начала года?
Словоблудие, это, ****, ваше фсьо!
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23.05.2020 10:37 Відповісти
А тарифы на электроэнергию почему не падают?
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23.05.2020 10:40 Відповісти
Патамуша охмєтов.
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23.05.2020 21:30 Відповісти
При Порошенко такого не было.
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23.05.2020 13:50 Відповісти
Все это конечно хорошо.Но где здесь "регулирующая роль" кучи паразитических прокладок АО,ООО и пр "Рогов с копытами" между поставщиками газа и потребителями,внедренных в энергосистему антиконституционным путем в 2018 году с принятием "рознично-рыночных лохо- законов"? Все признаки экономического преступления на лицо.А именно- если брать газ импортный,то его цена привязана к цене на нефть,а она снижена в 5 и более раз и уходила в минус.Соответственно и цена на газ должна колебаться в этих пределах,а не "снижаться до 2.3 грн за куб.". Почему потребители должны платить своре этих паразитических негодяев(платежка №1) такие космические суммы и за что?Это при том,что еще 6 лет назад неоднократно было доказано экономистами что обоснованная цена на газ должна быть в пределах 1 грн за куб,и не более(при 300% прибавочной стоимости на "харчевание" АО).А она была завышена преступным путем в 8 и более раз ,прикрытая НКРЕКП. Если брать газ украинской добычи-то здесь вообще беспредел очевиден. Месторождения,скважина,газ,добыча,ГТС-государственные(ст.13) Конституции Украины,газ бесплатный течет по трубам,которые оплатили потребители,понятно что за обслуживание системы надо оплачивать облгазам(платежка №2) и только им.Какое отношение имеют свора паразитических негодяев (АО,ООО и пр."Рогов с копытами") к ценообразованию? Какие "биржи"по 4500грн,откуда эти деятели бурут эти сумасбродные цены себе на "харчевание"? Где антимонопольный комитет,НКРЕКП и еще 10 структур,обязанных следить за порядком,чтобы "рынок" не превращался в вонючий базар? Вывод; Если энергетика-основа экономики доведена до развала принятием в 2018г антиконституционных и антигосударственных(стст1.№) "розничных" законов,то КСУ их должен немедленно отменить,виновных наказать(гривней,долларом,евро) вернуть регулирующую роль государства и спасти отрасль от коллапса.Всем добра.
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23.05.2020 14:35 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/22/660848/?fbclid=IwAR12L6_SbxXk7GmKzaeEOp3Ir7cA-9tyOLezsC6yQ577HlS6Td3o9ENsR9U Цена на газ в Европе опустилась ниже уровня безубыточности "Газпрома"
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23.05.2020 16:20 Відповісти
Она во всем мире снизилась ,теплая зима ,хранилища забиты ,+привязка цены газа к нефти ,которая рухнула.Е... ное шапито ,себе заслуги за эти и др. факторы себе взяло.
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24.05.2020 07:42 Відповісти
А Порошенко собирался с 01.01.2020 сделать газ по 12350 за куб. Думал, переизберут. А народ прокатил мародера. И в скандальных пленках хвастался, что МВФ требовал повысить на 75%, а он, молодец, сразу на 100% людишкам повысил, это очень патриотично, наверное, в вышиванке подписывал. И опыт Зеленского показал, что президент может не воровать. Зрада
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24.05.2020 09:38 Відповісти
на какой фабрике вас выпускают? ))))
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24.05.2020 10:33 Відповісти
На антимародерской. Все факты - правда
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24.05.2020 12:52 Відповісти
Правда? Це швидше признак того що ви не далекі інтелектом від мавп.
Тоді ніхто не планував падіння ціни нафти та газу. Навпаки всі очікували ріст міжнародних цін до старих показників що були до Криму.
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24.05.2020 23:31 Відповісти
Ага. На пленках Порошенко хвастается, что обул народ Украины на 100%, хотя МВФ хотел только на 75
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25.05.2020 12:17 Відповісти
Йойой яку погану річ зробив. А те що цей народ до того через малі тарифи жив у борг це типу було норм?
Ми купували газ в РФ по 450$, а населенню та заводам продавали за копійки,
різницю ж покривали кредитами.

Ви жили в борг. По факту були як наркомани під дозою. І коли доза в 2014 закінчилась
(ЗВР), на нову грошей не було і вже ніхто не давав, то ви почали тупо
загинатись - прямо як наркомани. Це і була справжя причина втечі овоча.

Тому йди на ****.
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25.05.2020 16:29 Відповісти
В порохоботы берут только идиотов, Порошенко воровал для блага государства.Он собирался с 01.01.2020 сделать газ по 12350 за куб, при Зеленском в 2.5 раза меньше. Зрада
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25.05.2020 16:42 Відповісти
Ага. А ще ЗМІ срали, що коли прийде ЗЕ, то вчителям дадуть зарплату 4000$. Купи собі мозок.
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25.05.2020 21:41 Відповісти
Зрада.
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24.05.2020 18:54 Відповісти
На сайте Минфин - "постанові КМ України №17 від 24.01.2020, і склала 2,897 грн./м³ (без ПДВ). Відповідно, для кінцевих споживачів, з урахуванням ПДВ, націнки газзбутів і Укртрансгазу, вона складе 3,7123 грн./м³"
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24.05.2020 19:23 Відповісти
Сейчас надо запустить на полную мощность все производства, использующие газ - в первую очередь, производство минеральных удобрений и других химических продуктов. Государство должно законтрактировать это всё и накапливать, пока есть возможность. Всё пригодится. Газ и нефть вечно дешевыми не будут по объективным причинам.
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24.05.2020 21:22 Відповісти

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