Цены на газ для населения упали с начала года в 2 раза, – "Нафтогаз"

В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

Как отмечает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", это на 21% меньше по сравнению с апрелем, передает БизнесЦензор,

Всего с начала года цена поставляемого на условиях ПСО газа для нужд населения снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

В компании обращают внимание, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе – на природный газ. По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.

"В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров", – отмечается в сообщении.

Напомним, с января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

"Следовательно, при расчете цены газа для населения на май "Нафтогаз", как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины", – отмечают в НАК.

Как сообщалось, 24 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Напомним, в апреле 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась на 15% – до 2,9 грн за кубометр (без наценок и расходов на транспортировку).