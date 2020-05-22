Цены на газ для населения упали с начала года в 2 раза, – "Нафтогаз"
В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).
Как отмечает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", это на 21% меньше по сравнению с апрелем, передает БизнесЦензор,
Всего с начала года цена поставляемого на условиях ПСО газа для нужд населения снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.
В компании обращают внимание, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе – на природный газ. По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.
"В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров", – отмечается в сообщении.
Напомним, с января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).
Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.
"Следовательно, при расчете цены газа для населения на май "Нафтогаз", как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины", – отмечают в НАК.
Как сообщалось, 24 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.
Напомним, в апреле 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась на 15% – до 2,9 грн за кубометр (без наценок и расходов на транспортировку).
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Не в том ли дело, что цена на газ привязана к стоимости нефти, которая подешевела с начала года?
Словоблудие, это, ****, ваше фсьо!
Тоді ніхто не планував падіння ціни нафти та газу. Навпаки всі очікували ріст міжнародних цін до старих показників що були до Криму.
Ми купували газ в РФ по 450$, а населенню та заводам продавали за копійки,
різницю ж покривали кредитами.
Ви жили в борг. По факту були як наркомани під дозою. І коли доза в 2014 закінчилась
(ЗВР), на нову грошей не було і вже ніхто не давав, то ви почали тупо
загинатись - прямо як наркомани. Це і була справжя причина втечі овоча.
Тому йди на ****.