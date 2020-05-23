Кипр не будет пускать туристов из России и Великобритании после открытия аэропортов

С 9 июня Кипр ослабит ограничения на международные авиарейсы, однако Россия и Великобритания – страны с крупнейшим туристическим потоком на остров – не вошли в первоначальный список разрешенных, сообщает AFP. О возобновлении авиасообщения заявил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Первыми прилететь на Кипр смогут туристы из 19 европейских стран, в их числе – Греция, Германия, Мальта, Швейцария и Польша. С 9 по 19 июля все прибывающие на Кипр должны в течение 72 часов до прибытия пройти тест на коронавирус.

С 20 числа требование сохранится только для туристов из Швейцарии, Польши, Румынии, Хорватии, Эстонии и Чехии, уточняет кипрское деловое издание Financial Mirror. Граждане Кипра смогут пройти тест на коронавирус по прибытии, однако им нужно будет самоизолироваться до получения результатов.

Кипр закрыл авиасообщение с другими странами 21 марта из-за распространения коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кипре зафиксировано 923 случая заражения. При этом на протяжении последних недель число новых суточных случаев исчислялось единицами, отмечает AFP.