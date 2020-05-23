КГГА решила возобновить работу наземного общественного транспорта и метро в Киеве

Киев с сегодняшнего дня возобновляет работу наземного пассажирского транспорта и работу магазинов площадью до 1000 кв. м.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" возобновит перевозки пассажиров с 25 мая. Также в понедельник восстановят проведения сельскохозяйственных ярмарок", - сообщает КГГА.

"Подчеркиваем, что в столице продолжает действовать масочный режим, поэтому пассажиров в транспорт будут пускать только при наличии средств индивидуальной защиты. Так же маска будет необходима во время визитов в магазин и на ярмарки", - говорится в сообщении.

Решение о запуске транспорта приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Наземный пассажирский транспорт возобновит работу сегодня в 12:00. Регулярные пассажирские перевозки автомобильным и электрическим транспортом (трамвай, троллейбус) в городском сообщении восстанавливаются при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения", - сообщает КГГА.

Как писал БизнесЦензор, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения должно быть менее 12) не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве.