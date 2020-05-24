"Мотор Сич" не будет совершать все внутренние рейсы до 31 мая

Авиакомпания "Мотор Сич" приостанавливает все регулярные внутренние рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня 2020 года в связи с карантином, введенным для предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Все пассажиры, имеющие авиабилеты на рейсы с датой вылета в этот период, могут обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался билет, за получением полного возврата средств за оплаченную перевозку или переносом вылета на более позднюю дату.

"Пассажиров, имеющих авиабилеты на рейсы авиакомпании "Мотор Сич" с более поздними датами вылета, мы просим следить за информацией на официальном сайте авиакомпании www.flymotorsich.com и на официальных страницах авиакомпании в социальных сетях" - говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятия по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".