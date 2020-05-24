За два месяца пандемии 25 самых богатых людей мира заработали еще $255 миллиардов, – Forbes

Миллиардеры из списка 25 самых богатых людей мира суммарно заработали $255 млрд за два месяца пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Forbes, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Общее состояние 25 самых богатых людей в списке мировых миллиардеров Forbes стало на $255 млрд больше, чем тогда, когда фондовый рынок США 23 марта достиг среднего пандемического минимума", - говорится в сообщении.

Больше всего за эти два месяца заработал основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на $31,4 млрд - до $86,5 млрд.

Вторым по величине прибыли является основатель и руководитель торгового онлайн-площадки Amazon, самый богатый человек в мире по версии Forbes - Джефф Безос. Он заработал $29,9 млрд, увеличив свой доход до $146,9 млрд.

Третьим стал глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, он увеличил свое состояние почти на $20 млрд.

Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.