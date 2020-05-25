В Киеве начало работу метро. ВИДЕО

Утром 25 мая в Киеве возобновил работу метрополитен.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Станции столичной подземки заработали в обычном режиме после более чем двухмесячного закрытия из-за карантинных ограничений, введенные для противодействия распространению коронавируса.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство разрешить столицы начать внедрение второго этапа ослабления ограничений с 23 мая, поскольку сейчас город не может выполнить одно из установленных Кабмином условий для ослабления карантинных ограничений.

Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Ослабление противоэпидемических мероприятий возможно на территории регионов, которые одновременно отвечают трем признакам: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 человек, загруженность коек для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет более 12 на 100 тыс. населения за неделю.

По данным Минздрава, исходя из установленных постановлением критериев, к выходу из карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook, что уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11.7 на 100 тыс населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина.