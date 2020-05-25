Кабмин решил закупить трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом

Кабинет министр поручил создать трехмесячны запас средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на совещании по вопросу медицинских закупок для борьбы с падемией, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", – сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должен быть локализация, то есть в первую очередь должны закупаться товары украинского производства. Минэкономики поручено предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования.

Также Шмыгаль дал протокольное поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

В свою очередь, докладывая о состоянии медицинских закупок, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в рамках программы, принятой постановлением Кабмина от 6 мая этого года, предусмотрено выделение около 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования и тому подобное.

"Во вторник начинается процедура закупки с использованием системы "ProZorro", но по сокращенной процедуре", – заявил министр.