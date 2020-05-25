Для получения кредитов по новой госпрограмме будет достаточно личного поручительства, – Шмыгаль

Малый и средний бизнес сможет привлечь кредиты под государственные гарантии по программе "Новые деньги" под личное поручительство.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Сейчас Минэкономики завершает работу над программой "Новые деньги", суть которой – в выдаче средств и компенсации процентов, чтобы они составили не более 3% по новому кредиту на срок от двух лет, и гарантия государства. Если это малый и средний бизнес, есть личное поручительство, то размер кредита в рамках фонда оплаты труда за предыдущие полгода до карантина – главная цель сохранить не менее 80% рабочих мест", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, гарантии государства должны ускорить выдачу таких кредитов, позволят обойтись без длительной бюрократической процедуры оценки рисков и отказов клиентам по формальным признакам.

"Государство говорит: просто дайте малому и среднему бизнесу дешевые кредиты, пусть сохранит рабочие места, и за счет этого ресурса сможет продержаться шесть месяцев провального периода", – пояснил Шмыгаль.

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Как сообщалось, Кабмин 29 апреля расширил возможности уже действующей программы "Доступные кредиты 5-7-9%", увеличив лимит для предоставление кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.

Однако по этой программе банки требуют у заемщиков предоставить залог. В итоге по состоянию на 15 мая по итогам 100 дней действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано всего 462 кредита на 283,5 млн грн.

Ранее Кабмин определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и формально заработала с 1 февраля 2020 года.