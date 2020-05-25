Совокупный долг стран ОЭСР увеличится на $17 триллионов в этом году, – прогноз

Совокупный госдолг государств-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) увеличится по меньшей мере на $17 трлн в результате мер, которые они принимают для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на доклад организации, передает БизнесЦензор.

В докладе отмечается, что в период финансового кризиса 2008-2009 годов госдолг ее государств достиг $17 трлн. Показатель госдолга по отношению к ВВП увеличился в этот период на 28 процентных пунктов.

"В 2020 году экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вероятно, будут более тяжелыми", - говорится в докладе.

Таким образом, средний показатель долговой нагрузки государств ОЭСР, составлявший в 2019 году 109% ВВП, может достигнуть 137% ВВП в этом году.

Уровень долговой нагрузки может подняться еще выше, если восстановление экономик после кризиса будет более медленным, чем ожидают экономисты.

Росту долговой нагрузки будет способствовать сокращение налоговых доходов государств, которое в периоды рецессии обычно опережает темпы снижения ВВП, отмечают в ОЭСР.

В будущем рост долговой нагрузки станет серьезной проблемой, отмечает генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. Однако в период кризиса государствам не стоит беспокоиться о состоянии своих финансов, считает он.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.