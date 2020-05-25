Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС достигли 10 гривен за литр

За выходные 22 - 25 мая розничные сети АЗС повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-60 копеек за литр, средняя цена по Украине выросла на 21 коп. – до 9,76 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Сеть WOG в среднем повысила цены на 30 копеек – до 10,66 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 10,58 грн/л.

ОККО повысила цены только в Кировоградской области на 20 копеек – до 10,49 грн/л, в результате чего средняя цена по стране скорректировалась на 3 коп. – до 10, 23 грн/л.

Сети KLO, AMIC, "Параллель", BVS и Glusco повысили цены на 10-50 копеек за литр, "Автотранс", "БРСМ-Нафта" и UPG – на 60 копеек.

Как сообщалось, за неделю с 15 по 22 мая цены на сжиженный газ в сетях АЗС выросли в среднем на 93 копейки или на 10,8% – до 9,55 грн/л.

Стремительный рост оптовых цен на автогаз начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л