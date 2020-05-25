Фонд гарантирования продал кредиты банка "Надра" на 28 миллиардов с дисконтом 99%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на "голландском" аукционе 22 мая продал пул активов банка "Надра" общим объемом 28 млрд грн.

Победителем аукциона с предложением 188,9 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Днипрофинансгруп", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В состав пула входили права требования к физлицам по ипотечным кредитам на 7,25 млрд грн, по автокредитам – на 4,4 млрд грн, по беззалоговым кредитам – на 8,7 млрд грн, а также права требования к субъектам хозяйствования (юрлица, ФОПы) на 7,3 млрд грн.

Значительная часть соответствующих займов была выдана еще до 2008 года. Часть активов из указанного пула находятся в залоге НБУ.

Отметим, "Финансовая компания "Днипрофинансгруп" в декабре 2019 года выкупила ипотечный пул "Дельта Банка" на 327 млн ​​грн за 12,4 млн грн.

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Финансовая компания "Днипрофинансгруп" указан Вадим Бруякин.

Как сообщалось, в мае Фонд гарантирования приобрел сам у себя за 306,3 млн грн офисные помещения банка "Надра" общей площадью 11,33 тыс. кв. м в центре Киева.

В апреле Фонд гарантирования вкладов на "голландском" аукционе продал права требования банка "Надра" по ипотечным кредитам на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (то есть с дисконтом 98%).

Перед этим Фонд гарантирования продал еще один ипотечный пул банка "Надра" на 1,15 млрд грн за 10,7 млрд грн.