Фонд гарантирования нанял британских юристов для возвращения активов банков Лагуна и Жеваго

Фонд гарантирования вкладов подписал первые договоры на представление интересов Фонда и неплатежеспособных банков в судебных процессах о возмещении убытков, причиненных банкам и их кредиторам бывшими собственниками и владельцами в иностранных юрисдикциях.

Как сообщает пресс-служба Фонда, по итогам объявленных в ноябре 2019 года конкурсов подписаны договора с двумя юридическими компаниями для возвращения выведенных за границу активов ПАО "Дельта Банк" и ААО "Банк "Финансы и Кредит", передает БизнесЦензор.

В частности, в апреля был подписан договор с компанией Gateley Plc на закупку услуг по представительству интересов Фонда и банка "Финансы и Кредит".

10 апреля подписан договор с компанией DWF Law закупки услуг по представительству интересов Фонда и АО "Дельта Банк".

Gateley Plc – победитель в номинации "юридическая фирма года" по версии British Legal Awards (ноябрь 2019 года), что имеет в штате более 1100 сотрудников, включая более 500 профессиональных консультантов, 140 штатных партнеров в сети офисов в Великобритании и Дубае.

Среди партнеров Gateley PLC, которые задействованы в проекте, следует отметить ведущую мировую аудиторскую компанию Grant Thornton UK LLP.

Компания DWF – это юридическая компания, имеющая 33 офиса по всему миру, в которых работает более 4000 сотрудников – юристов, аудиторов, специалистов forensic. В 2019 году DWF стала крупнейшей юридической фирмой, акции которой котируются на Основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Главным партнером DWF Law в этом проекте будет выступать всемирно детективное агентство Kroll Assocíates U.K. Limited, которое известно в Украине тем, что занималась расследования и поиском активов ПАО КБ "ПриватБанк", выведенных до его национализации.

"Задачей этих двух компаний – Grant Thornton UK LLP и Kroll Assocíates UKLimited – будет принятие всех необходимых мер, направленных на розыск и идентификацию активов, выведенных за границу владельцами этих двух неплатежеспособных банков, а также установления их активов, на которые можно будет обращать взыскание (предварительно накладывать всемирной арест) во время судебных процессов за рубежом", – отмечается в сообщении.

По данным Фонда, в каждом из двух конкурсов приняли участие 11 юридических компаний, большинство из которых – иностранные с главными офисами в Лондоне.

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Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго.

ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.