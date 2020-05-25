Истек срок давности: Суд закрыл дело против бывшей главы Аудиторской службы

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы в декларировании недостоверной информации в связи с истечением сроков давности.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, соответствующее решение коллегия судей приняла 25 мая, передает БизнесЦензор.

Уголовное производство по делу было внесено в Единый реестр досудебных расследований 4 января 2017 года, а в ВАКС дело было передано 11 сентября 2019 года.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов бывшая глава Госаудитслужбы не указала в декларации сведения о своем бывшем муже и не задекларировала его доходы, принадлежащее ему недвижимое имущество, транспортные средства и тому подобное.

"По версии стороны обвинения, несмотря на расторжение брака, субъект декларирования и ее бывший муж фактически продолжали совместно проживать, были связаны общим бытом и имели взаимные права и обязанности, которые носили характер семейных", – отмечается в сообщении.

Во время судебного заседания обвиняемая подала ходатайство об освобождении от ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК, в связи с истечением сроков давности. Это ходатайство было удовлетворено судом.

Кроме того, судьи сняли арест с имущества бывшей чиновницы, а также отменили ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте также: Истек срок давности: Суд закрыл дело о нарушениях в декларации депутата на 150 миллионов

Как сообщалось, Кабмин 29 сентября 2019 года уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы. Она возглавляла ведомство с декабря 2015 года.

В январе 2018 года детективы НАБУ объявили Лидии Гавриловой о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожника (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, техники, золотых слитков и наличных в сумме $112,8 тыс. и 8,5 тыс. евро, найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Кроме того, детективы НАБУ убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы.