Lufthansa и правительство Германии договорились о пакете помощи на $10 миллиардов

Правительство Германии и руководство Deutsche Lufthansa AG достигли соглашения о предоставлении авиакомпании пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро ($9,8 млрд) из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

Об этом сообщает информагентство dpa, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным агентства, соглашение еще должно быть утверждено руководящим комитетом WSF, а также советами Lufthansa и Европейской комиссией.

В обмен на предоставление помощи правительство для начала получит 20% акций Lufthansa. Отмечается, что пакет акций такого размера не даст государству права блокировать ключевые решения, принимаемые руководством авиакомпании.

Lufthansa уже несколько недель ведет переговоры с правительством Германии. Как и другие авиакомпании по всему миру, Lufthansa оказалась в сложном положении из-за пандемии коронавируса, следствием которой стала приостановка значительной доли ее полетов.

20 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение о финансовой помощи авиакомпании может быть принято в ближайшее время. По словам Меркель, правительство ведет "интенсивные переговоры" с авиаперевозчиком и Еврокомиссией, которая должна одобрить сделку.

Lufthansa 21 мая также подтвердила, что переговоры находятся на продвинутом этапе. В сообщении компании говорилось, что условия выделения государственной помощи, которые тогда еще не были окончательно согласованы, предполагают предоставление WSF 20% акций компании после докапитализации, а также конвертируемых облигаций, которые могут быть обменены на 5% плюс одну акцию в случае поступления предложения о поглощении от третьей стороны.

Помимо этого, как сообщалось, в случае утверждения условий предоставления помощи два члена совета директоров Lufthansa будут назначаться по согласованию с правительством страны. При этом отмечалось, что WSF намерен использовать право голоса только в "исключительных случаях", в частности, для "защиты от поглощения".

Акции Lufthansa дорожают на 5,8% в ходе торгов 25 мая. С начала 2020 года их стоимость упала на 48,4%.