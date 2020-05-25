Украина и Турция начали переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает БизнесЦензор.

"Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции в Украине 3 февраля 2020 года, в частности, масштабных инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым", – отмечается в сообщении.

Дипломаты также договорились активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии, начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.