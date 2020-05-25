Расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий выросли в мае на 5 миллиардов

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплаты пенсий в мае 2020 года, направив на эти цели 38,7 млрд грн, тогда как в мае 2019 года пенсионные выплаты составляли 33,83 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, по стостоянию на 21 мая поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%.

Напомним, в мае была проведена ежегодная индексация пенсий на 11%. По данным Минсоцполитки, пенсии около 7 млн пенсионеров были повышены на среднюю сумму около 260 грн в месяц.

Кроме того, с апреля установлена ежемесячная выплата в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн.