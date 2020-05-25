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Саакашвили назвал коррупционным принятый в первом чтении законопроект об игорном бизнесе

Саакашвили назвал коррупционным принятый в первом чтении законопроект об игорном бизнесе

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса является коррупционным.

Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Михеил Саакашвили заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я вижу, что в парламенте есть попытка какой-то группы провести абсолютно коррумпированный закон по "игорке". С одной стороны, "игорку" надо легализовать... Мы между двумя бедами. Это беда, что сегодня полностью нелегально оно работает", – сказал Саакашвили.

По словам главы исполкома Нацсовета реформ, часть критиков легализации игорного бизнеса "сами владеют сетью нелегальных казино".

Он добавил, что предусмотренный законопроектом орган контроля за игорным рынком может стать коррупционным и его создания нужно избежать.

"Мы говорим: продается лицензия. Заходим онлайн. Она стоит столько-то. Я плачу деньги государству, не чиновнику, не комиссии, автоматически получаю лицензию... Чиновников надо удалить, "кормушку" мы не создаем, деньги идут прямо в государство. Государство с этих денег строит дороги, "большое строительство", строит школы, тратит на здравоохранение и т.д... Мы можем получить... если убрать бюрократию и кормушку $500 млн в год", – добавил Саакашвили.

Как сообщалось, в январе Верховная Рада приняла за основу проекта закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Среди прочего, законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией по развитию и регулированию азартных игр при Кабмине.

После этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию СМИ, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Борис Баум, который занимался разработкой соответствующего законопроекта от имени Банковой.

Затем оказалось, что Борис Баум непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Сам Баум заявил, что занимается этой работой на волонтерских началах.

Борис Баум – гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Спектор и др.).

В частности, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, а также вместе со Спектором владел пакетом акций "ПИН Банка", который сейчас принадлежит Гинеру. Баум также владел кипрской фирмой, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

В последнее время Баум выполнял роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации.

Автор: 

законопроєкт (1668) корупція (469) Саакашвілі Міхеіл (48) азартні ігри (181)


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Топ коментарі
+7
"кормушку" мы не создаем, деньги идут прямо в государствоИсточник: https://biz.censor.net/n3197892

В беднейшей стране Европы решили поднять экономику государства с помощью игорного бизнеса! Отцы украинской демократии и титаны мысли!...
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25.05.2020 20:40
+6
Давай, Карлсон, жги!!! Из всех клоунов ты - самый веселый))))))))))
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26.05.2020 06:51
+5
Баум, наверное украинец, ребята, пора беню выносить, он уже на высшую меру накрал и напихал своих людей и это только то что известно.
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25.05.2020 20:22
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Баум, наверное украинец, ребята, пора беню выносить, он уже на высшую меру накрал и напихал своих людей и это только то что известно.
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25.05.2020 20:22 Відповісти
гдетот Беня ?
пока видим ЗеГниду и Охметова,
ну и Порошенко с подонком вакарчуком пристроились харчеваться
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26.05.2020 09:28 Відповісти
-В Україні стрімко руйнується енергетика та нищиться довкілля, але міністерство енергетики та захисту довкілля є...
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
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26.05.2020 11:28 Відповісти
А то законы принимают для блага трудящихся- от повышения цен на электроэнергию и далее до бесконечности...
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25.05.2020 20:36 Відповісти
"кормушку" мы не создаем, деньги идут прямо в государствоИсточник: https://biz.censor.net/n3197892

В беднейшей стране Европы решили поднять экономику государства с помощью игорного бизнеса! Отцы украинской демократии и титаны мысли!...
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25.05.2020 20:40 Відповісти
"Чтобы взять деньги надо просто пойти к банкомату!!!"
Из книги узеленскаво "Как легко управлять государством"
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26.05.2020 06:53 Відповісти
Этому предупредительному письму к Гетьманцеву уже неделя.Там Саакашвилли выделил непрозрачную процедуру назначения главы комиссии без конкурса, поощрение создания монополии рынка букмекеров путем высокого ценза на получение лицензии и высокую зарегулированность разработчиков ПО для игорного бизнеса.И при чёмь здесь какие-то высосаные с пальца наезды на Зелю?Вор должен сидеть в тюрьме,а государство принять Закон,чтобы его туда посадить!Украина сегодня даже не имеет возможности таких,как ты посадить на 14-ть лет за "нужен путен"https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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26.05.2020 03:30 Відповісти
Давай, Карлсон, жги!!! Из всех клоунов ты - самый веселый))))))))))
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26.05.2020 06:51 Відповісти
а Порошенко?
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26.05.2020 08:43 Відповісти
Кому нужна эта дохлятина.
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26.05.2020 08:53 Відповісти
ай, маладец, заслужил стакан зе-урины за такой подлиз)))
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26.05.2020 09:30 Відповісти
Дрыщ, ну на надо-же быть таким самокритичным. И ты поменьше кукарекай на инете, беги бюргеру сральник мыть, а то от тебя к ЗЕбеням выгонит.
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26.05.2020 11:44 Відповісти
Порошенко делом занят - бубачке в штанишки срет регулярно
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26.05.2020 09:29 Відповісти
Уже учуял?Беги стирай!
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26.05.2020 10:15 Відповісти
Так вас 73% языками,языками работайте))))
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26.05.2020 10:50 Відповісти
А бубочке нравится, тепло ему. Так и ходит обосранный.
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26.05.2020 11:41 Відповісти
вон оно что такое "теплая ванная", которую бубачке устроили))))
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26.05.2020 11:44 Відповісти
зря Господин Михеил связался с подонками ....
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26.05.2020 09:29 Відповісти
Міхо тебе з'їдять це воровите кодло почінаючі від партфункціонера кравчука,красного директора - вбивці Гонгадзе кучми,псевдопатріота-муховода юща,прахвесарра-гопніка януковища,соєвого бариги-пеці і зеленого кловуна-підлеглого ***** бо вони не ******* коли їм не дають тиріть...
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26.05.2020 10:11 Відповісти
Спокуха.Это только начало.Пока гопники под ГБР типо https://www.obozrevatel.com/society/*******-ukrainskij-no-****-poroshenko-obyasnil-pochemu-razgovarivaet-na-russkom.htm Миши Порошенко двух слов по-украински связать не могут ,Саакашвили на украинском сайте https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM свободно дает длиннющее интервю
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26.05.2020 10:27 Відповісти
Началось!
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26.05.2020 10:37 Відповісти
Какая-то земля, банки-шманки... Наконец-то Слуги взялись за законы для людей. Народ уже истосковался без казино!
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26.05.2020 10:43 Відповісти
Знову лишать громодянства!
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26.05.2020 13:31 Відповісти
Я так розумію Зе призначив Карлсона начальником реформ.
Карлсон включив пропелер та почав кидати на нього гівно - то гральний бізнес це корупція, то не чіпайте великого інвестора Ахметова та його зелену гівноенергетику.
Це все зрозумвло, критикувати, скакати по покрівлі, проривати кордони, кидатись гівном в тих хто його пригрів - це сама суть Карлсона.
А РОБОТА де? Що там про реформи, а пене Великий Реформатор? За який ...... тобі платять зарплатню з наших податків, щоб ти гівном кидався та ліз куди тебе не просять, а в той самий час роботи НЕМА.
Нафіга на таке ???
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26.05.2020 14:15 Відповісти
придурки,прислухайтесь до нього
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26.05.2020 14:55 Відповісти

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