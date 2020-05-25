Саакашвили назвал коррупционным принятый в первом чтении законопроект об игорном бизнесе

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса является коррупционным.

Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Михеил Саакашвили заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я вижу, что в парламенте есть попытка какой-то группы провести абсолютно коррумпированный закон по "игорке". С одной стороны, "игорку" надо легализовать... Мы между двумя бедами. Это беда, что сегодня полностью нелегально оно работает", – сказал Саакашвили.

По словам главы исполкома Нацсовета реформ, часть критиков легализации игорного бизнеса "сами владеют сетью нелегальных казино".

Он добавил, что предусмотренный законопроектом орган контроля за игорным рынком может стать коррупционным и его создания нужно избежать.

"Мы говорим: продается лицензия. Заходим онлайн. Она стоит столько-то. Я плачу деньги государству, не чиновнику, не комиссии, автоматически получаю лицензию... Чиновников надо удалить, "кормушку" мы не создаем, деньги идут прямо в государство. Государство с этих денег строит дороги, "большое строительство", строит школы, тратит на здравоохранение и т.д... Мы можем получить... если убрать бюрократию и кормушку $500 млн в год", – добавил Саакашвили.

Как сообщалось, в январе Верховная Рада приняла за основу проекта закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Среди прочего, законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией по развитию и регулированию азартных игр при Кабмине.

После этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию СМИ, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Борис Баум, который занимался разработкой соответствующего законопроекта от имени Банковой.

Затем оказалось, что Борис Баум непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Сам Баум заявил, что занимается этой работой на волонтерских началах.

Борис Баум – гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Спектор и др.).

В частности, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, а также вместе со Спектором владел пакетом акций "ПИН Банка", который сейчас принадлежит Гинеру. Баум также владел кипрской фирмой, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

В последнее время Баум выполнял роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации.