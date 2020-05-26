59% участников акции "Твоя энергонезависимость" на Хмельнитчине сохранили средства для оплаты газа

59% участников акции "Твоя энергонезависимость" в Хмельницкой области оставили акционные средства для дальнейшей оплаты за газ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Хмельницкгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"На 1 мая почти 1200 участников акции "Твоя энергонезависимость" в Хмельницкой области решили использовать остатки своих акционных средств в "Хмельницкгаз Сбыте" на сумму 4 млн. грн. для дальнейшей оплаты за газ. Это почти 60% клиентов компании, которые приняли участие в акции. Для 180 участников акции, согласно ее условиям, газопоставляющая компания вернула средства, сумма которых составила 3 млн. грн", - сообщает "Хмельницкгаз Сбыт".

Участниками акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", стали более 2 тыс. потребителей газа в Хмельницкой области.

Из-за теплых погодных условий и снижения в отопительный сезон цены на газ ниже акционной, не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива. Поэтому начиная с 20 апреля 2020 года, в Личном кабинете на веб-сайте www.104.ua стал доступен функционал, который позволяет либо вернуть эти средства, или направить их на оплату текущего потребления.

"Впервые наши потребители приняли участие в акции "Твоя энергонезависимость" и смогли управлять своим зимним запасом по фиксированной цене", - сказал директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий.

"В случае, если клиент не использовал акционные средства, он может получить их на руки - для этого достаточно оформить заявку", - добавил Левицкий.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании [email protected] заявление установленного образца.

Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен по этой ссылке https://kmgaszbut.104.ua/ua/files/32401/1

"После получения заявления, мы сможем оперативно вернуть деньги. Обращаем ваше внимание на правильность заполнения заявления и предоставления необходимых данных", - сообщает "Хмельницкгаз Сбыт".

Проверить информацию о возврате средств можно в любой момент с помощью онлайн сервисов 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0382) 686 504.

По состоянию на 25 мая 2020 года 417 клиентов еще не определились с остатком средств на акционном счете. Поэтому компания призывает участников акции в ближайшее время сделать свой выбор.