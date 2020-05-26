"Росатом" заявил о вспышке коронавируса на строительстве первой АЭС в Беларуси

Среди строителей Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) зафиксирована вспышка заражения коронавирусом.

Об этом говорится в обращении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева к сотрудникам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"На белорусской площадке, этот проект у нас в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", – сообщил глава российской компании.

Лихачев уточнил, что кроме этого один случай заражения коронавирусом выявлен на объекте "Росатома" в Египте.

В целом ситуацию с заражениями на зарубежный стройплощадках Лихачев назвал "контролируемой, но требующей предельного внимания".

В России одним из "проблемных" городов с точки зрения распространения коронавируса глава "Росатома" назвал Десногорск в Смоленской области. Там 57 заболевших, из них 42 – работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре "Росатома".

Количество сотрудников "Росатома", скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, к 26 мая возросло до 11 человек, указал Лихачев. В целом, по данным корпорации на вечер 25 мая, на контроле находятся 485 сотрудников.

Как сообщалось, Беларусь планирует ввести в эксплуатацию Белорусскую АЭС в текущем году, она строится за средства российского кредита объемом до $10 млрд.