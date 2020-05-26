Служба здоровья выплатила 163 миллиона за лечение больных с коронавирусом

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила 162,94 млн грн за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным диагнозом коронавирусной болезни COVID-19.

НСЗУ оплачивает тестирование пациентов методом ПЦР мобильной бригадой, а по состоянию здоровья – экстренную и стационарную медицинскую помощь, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего за стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусная инфекцией средства получили 6 учреждений, входящих в перечень определенных больниц для госпитализации пациентов с COVID-19 (более 25,6 млн грн) и 31 заведение, не входящих в такой перечень (10,8 млн грн).

За медицинскую помощь, которая предоставляется мобильными бригадами, средства получили 68 учреждений на сумму более 2,4 млн грн. Также все 25 центров экстренной медицинской помощи получили почти 124 млн грн.

"НСЗУ платит учреждения здравоохранения за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатна. Ни средства индивидуальной защиты медработника, ни бензин для машины пациент не оплачивает из собственного кармана", – подчеркивается в сообщении.

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Относительно бесплатных услуг в стационаре, то пациент получает следующие основные услуги: тестирование на SARS-Co-V-2, лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови), медпомощь в соответствии с отраслевых стандартов, кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключение к ИВЛ и ЭКМО при необходимости обезболивания и медикаментозную терапию, консультации врачей других специальностей и тому подобное.