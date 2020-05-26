Минобороны строит временную переправу возле рухнувшего моста на трассе возле Никополя. ВИДЕО

808 понтонно-мостовой полк Вооруженных сил Украины начал монтаж понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", завершить работы планируется до 27 мая, передает БизнесЦензор.

"Сегодня утром стартовали работы по возведению понтонной переправы в с. Алексеевка Никопольского района. На месте работает 50 специалистов различного профиля и 33 единицы спецтехники Вооруженных сил Украины (понтонно-мостовая бригада)", – уточнил глава Запорожской ОГА Александр Бондаренко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, утром 20 мая в Запорожской области обвалился пролет Алексеевского моста вблизи Никополя, который расположен на автотрассе государственного значения Н-23. Обрушение моста произошло, когда по нему проезжала фура, перевозившая трубы.

Автодорога Н-23 - автомобильная дорога национального значения на территории Украины, Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Проходит по территории Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей.

По данным "Укравтодора", заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн. Сам мост был построен в 1955 году. Проходит через р. Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Длина моста 151,92 м. Состоит из 9 железобетонных опор и 8 металлических секций.

Согласно данным проведенного обследования в 2017 году специализированным предприятием ГП "УкрДПТИтрансбуд", искусственное сооружение находится в 4 эксплуатационном состоянии ("ограниченно работоспособный"), остаточный ресурс пролетных строений моста составляет 12 лет.