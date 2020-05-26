Польская PGNiG готовится увеличить импорт сжиженного газа после окончания контракта с РФ

Польская государственная газовая компания PGNiG забронировала дополнительные мощности по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на единственном в стране СПГ-терминале в порту Свиноуйсьце.

Об этом сообщает offshore-energy, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Компания заявила, что она зарезервировала 8,3 млрд кубометров регазификационных мощностей на СПГ-терминале в период с 2024 по 2040 год. Кроме того, в рамках тендера, организованного оператором терминала Polskie LNG, подразделением компании Gaz-System, она зарезервировала 6,2 млрд кубометров регазификационных мощностей на 2022-2023 годы.

Соответствующие сделки еще не подписаны.

В настоящее время PGNiG, которая отвечает за все поставки, поступающие на завод по импорту СПГ, имеет забронированную мощность примерно в 5 млрд кубометров до 2022 года.

Компания заявляет, что новые мощности по регазификации отражают ее планы по диверсификации импорта газа и расширят торговую деятельность на газовых рынках Центральной и Восточной Европы.

Польша значительно увеличила закупки СПГ через свой терминал в Свиноуйсьце после того, как PGNiG заключила сделку с Qatargas и американской Cheniere. Этот шаг является частью стратегии по снижению многолетней зависимости страны от российского трубопроводного газа и снижению зависимости от угля.

В 2019 году PGNiG ввезла в Польшу 3,43 млрд кубометров СПГ, что на четверть больше, чем годом ранее. В первом квартале этого года газовая компания получила 0,98 млрд кубометров СПГ, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расширение терминала в Свиноуйсьце - не единственная программа увеличения импорта СПГ в Польше. Планируется также установить плавучую регазификационную установку в Гданьской бухте и построить небольшой объект в этом прибрежном городе. Второй проект заявлен консорциумом, состоящим из польской энергетической компании Lotos Group и оператора газовой сети Gaz-System. Новый терминал станет первым подобным сооружением в Польше, которое будет способствовать увеличению использования СПГ в качестве топлива как на морском, так и на автомобильном транспорте.

Напомним, в ноябре 2019 года Польша также объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России. Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году "Газпром" и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ.

В 2016 году Польша обратилась в арбитраж, который в итоге признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования.