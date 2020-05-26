НАБУ заблокировало попытку бесплатно вывезти продукцию ОГХК на 80 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предотвратило попытку безоплатного вывоза 20 тыс. тонн титаносодержащего сырья государственного АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) через офшорную компанию.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, на эту продукцию ОГХК был наложен арест, что позволило предотвратить причинение ОГХК убытка на сумму около 80 млн грн, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, о намерении иностранной компании-посредника из ОАЭ в течение суток вывезти из Одесского торгового морского порта без осуществления оплаты 20 тыс. тонн титаносодержащих сырья (ильменитового концентрата) 22 мая сообщил новый руководитель ОГХК.

"Указанное сырье на основании заключенных предыдущим менеджментом контрактов передали малоизвестной компании-посреднице с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед ОГХК составляла примерно 400 млн грн", – отмечается в сообщении.

Поэтому, по письменному решению директора НАБУ, в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств на почти 20 тыс. тонн ильменитового концентрата 22 мая наложили арест. В дальнейшем это решение 26 мая утвердил Высший антикоррупционный суд.

НАБК с 2016 года осуществляло досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами "ОГХК" при экспорте титанового сырья через связанные иностранные компании-посредники.

В 2018 году обвинительный акт по обвинению должностных лиц указанного предприятия был направлен в суд.

"Однако схемы продажи титанового сырья по заниженным ценам через подконтрольные бывшему менеджменту компании-посредники сохранены, обуславливая необходимость продолжения досудебного расследования. Следствие продолжается", – констатируют в НАБУ.

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Как сообщалось, в феврале Кабмин согласовал назначение Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

С января 2016 года НАБУ ведет расследование уголовного производства, которое касается продажи продукции ОГХК на экспорт через посредника - австрийскую компанию Bollwerk, которую СМИ связывали с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко.

Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу ОГХК Руслана Журило в конце января 2017 года по подозрению в нанесению ущерба ОГХК на сумму более 300 млн грн. Детективы задержали также экс-заместителя директора ОГХК.