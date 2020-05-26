Украина увеличила экспорт ячменя до рекорда за последние 10 лет

В апреле 2020 года Украина экспортировала 339 тыс. тонн ячменя, что на 10% больше экспорта в марте и в 13 раз больше, чем в апреле 2019 года.

Об этом сообщает аналитическое агентство "УкрАгроКонсалт", передает БизнесЦензор.

Как отмечает агентство, последний раз подобный объем ячменя в апреле был отгружен 10 лет назад.

В апреле наибольший объем ячменя был отгружен в Саудовскую Аравию и Ливию.

"Благодаря крупным объемам экспорта в июле-сентябре Китай все еще остается на втором месте в списке импортеров. Между тем, последняя отправка в Китай была в сентябре", – отмечается в сообщении.

В челом экспорт ячменя с начала сезона 2019/2020 маркетингового года составляет 4,6 млн тонн, что на 38% больше, чем за аналогичный период город ранее.

Как сообщалось, Украина увеличила экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ (маркетинговый год, длится с 1 июля до 30 июня следующего года) до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превысило экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн). При этом экспорт ячменя сократился на 0,69 млн тонн – до 3,6 млн тонн.